مسؤول حكومي: خطة لإنشاء 10 مراكز صحية في ديالى

2024-05-24 19:12:02 - المصدر: واع

ديالى - واع - ثائر هاديأعلن مدير عام المباني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عمار عبد الرزاق، اليوم الجمعة، تنفيذ خطة لإنشاء 10 مراكز صحية في محافظة ديالى.وأوضح عبد الرزاق في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الخطة تتضمن تنفيذ هذه المشاريع موزعة على الأقضية والنواحي في محافظة ديالى"، مبينا، أن "هذه المراكز لا تزال قيد الإنجاز وستدخل الخدمة قبل نهاية العام".وأكد عبد الرزاق، "إنجاز 6 مراكز صحية بمحافظة ديالى في وقت سابق".من جانبه، أشار حيدر خليل مسؤول مشاريع القروض في البنك الدولي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مركز اليرموك الصحي المنفذ في ديالى وصل إلى المراحل الأخيرة من إعادة تأهيله، ومن المؤمل إنجازه خلال الشهر المقبل وتسليمه للجهة المستفيدة".بدورها، قالت رغدة حامد مديرة موقع بهرز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم رفد المشاريع الصحية المنجزة بالملاكات الطبية وتجهيزها بكافة المستلزمات والتجهيزات"، مؤكدة، أن "المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء والتي تفاوتت نسب إنجازها تكون تحت إشراف الجهات المختصة وضمن المواصفات المحددة".