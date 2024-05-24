مدير المنتجات النفطية يكشف سبب أزمة البنزين في ذي قار ويعلن معالجتها

2024-05-24 19:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن المدير العام لشركة المنتجات النفطية، حسين طالب، اليوم الجمعة، انهاء أزمة البنزين في ذي قار . وذكر مكتب المحافظ في بيان أن المحافظ مرتضى عبود الإبراهيمي أجرى اتصالا هاتفياً بالمدير العام لشركة المنتوجات النفطية حسين طالب، للوقوف على سبب قلة تجهيز المحافظة بمادة البنزين وان المحافظة توزع من المنتوج المخزن لديها". واكد مدير المنتوجات النفطية أن "هناك خللا حدث في التجهيز في عموم العراق و الان تمت المعالجة لإنهاء الازمة". وطمأن محافظ ذي قار ابناء المحافظة ان التجهيز سيكون مضاعفا في أقرب وقت لكافة المحطات والاولوية للمحطات الحكومية و الرئيسة".