تركيا: ارتفاع اعداد السياح الوافدين بنحو 9%

2024-05-24 19:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة السياحة التركية، ارتفاع اعداد الزوار الأجانب الوافدين للبلاد في شهر نيسان، بنحو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل الى 3.61 ملايين زائر. وذكرت الوزارة في بيان، ان معظم الزوار الوافدين كانوا من ألمانيا وروسيا وبريطانيا وبلغاريا وإيران. وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدفا لاستقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2024، وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار، كما أن البلاد تهدف لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار. وتهتم تركيا بصورة كبيرة جدا بقطاع السياحة، وتعمل على تنميته باستمرار؛ إذ يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا مهما من