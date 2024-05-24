تفاصيل تحويل الشعبة الخامسة في الكاظمية لمشاريع عمرانية وخدمية

2024-05-24 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة بلدية الكاظمية ببغداد، اليوم الجمعة، (24 ايار 2024)، عن تفاصيل خطة تحويل الشعبة الخامسة في مدينة الكاظمية لمشاريع عمرانية وخدمية.

وقال مدير عام بلدية الكاظمية علي هاشم، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء وجه خلال اجتماعه منتصف آيار الجاري، بإخراج القطعات العسكرية من الشعبة الخامسة لغرض اظهار مدينة الكاظمية المقدسة بالمظهر اللائق وتقديم الخدمات للأهالي وزائري المدينة".

وأوضح، أنه "سيتم إنشاء مدن استراحة للزائرين وإنشاء مرافق خدمية وثقافية وصحية، فضلا عن ربط المنطقة الجديدة بمحيط الإمامين مما يسهل وصول الزائرين للأمام ".

وأضاف، "تم تقسيم منطقة الشعبة الخامسة الى منطقتين، حيث خصصت 200 دونم للعتبة الكاظمية المقدسة و200 دونم الى أمانة بغداد"، منوها الى، أن "التوصيات شملت إعادة تأهيل وبناء أرض الشعبة الخامسة وإنشاء مدينة طبية حكومية على غرار مدينة الطب، علاوة على إنشاء مجمع جامعات حكومية وحسب حاجة وزارة التعليم العالي لها".

واستطرد، "سيتم إنشاء فندق سياحي خمسة نجوم حكومي للضيوف وللأعراس والمناسبات وكذلك إنشاء مدينة للزائرين مع كراج متعدد الطوابق، الى جانب إنشاء حدائق عامة ومتنزهات داخل منطقة الشعبة الخامسة".

ولفت، الى أن "المقترحات الحالية تتضمن تحويل مبنى الشعبة الخامسة بمساحة 650 مترا مربعا الى متحف"، مردفا أن "البلدية باشرت برفع المخلفات والتنسيق مع الفرقة الثانية داخل الشعبة الخامسة لرفع الكراجات والأبنية الزائدة لغرض إزالتها من المكان".

وتابع، أن "جميع المقترحات سيتم تنفيذها تباعاً وبحسب خطة أمنية ممنهجة من قبل مجلس الوزراء، حيث سيتم تحويل المنطقة من ثكنة عسكرية الى مدينة ترفيهية ثقافية تعكس واجهة حضارية لمنطقة الكاظمية المقدسة".

وكان مجلس الوزراء أقر في 14 آيار الجاري، المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية في الكاظمية المقدسة، وتحويل أرضها لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وطبية وخدمات للزائرين، وفق رؤية معمارية متكاملة.