2024-05-24 19:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت مصادر محلية، يوم الجمعة، إن ازمة بنزين قاسية ضربت محافظات عراقية عدّة، وخصوصا في النوع "المحسن" منه.

وأشارت المصادر في حديثها لوكالة شفق نيوز، الى أن "محطات الوقود وخصوصا البنزين المحسن تشهد ازمة خانقة منذ يوم أمس الخميس".

ولفت المصدر الى أن "الازمة ضربت محافظات ديالى وواسط وذي قار، ومدن أخرى".

من جانبه قال مصدر في وزارة النفط، إن "السبب في الأزمة هو النقل والزخم على مصفى كربلاء".

ويوم الثلاثاء الماضي 21 أيار 2024، قال نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني إن تصعيد الطاقات التكريرية يسهم بالتحول التدريجي من الاستيراد إلى التصدير، معلنا زيادة وتحسين بإنتاج البنزين لتغطية الحاجة المحلية والتحول التدريجي نحو التصدير.