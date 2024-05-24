تشافي يعلق على إقالته من تدريب برشلونة

2024-05-24 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على قرار النادي بإقالته من منصبه، بنهاية الموسم الجاري.

وكتب تشافي، اليوم الجمعة، (24 ايار 2024)، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أصدقائي الأعزاء، اليوم ستنتهي مرحلتي على مقاعد بدلاء برشلونة".

وتابع: "ليس من السهل أبدا مغادرة نادي حياتك، لكنني فخور جدا بعد عامين ونصف العام على رأس غرفة الملابس، التي كانت بمثابة عائلة ثانية".

وأضاف: "أريد شكر المشجعين على دعمهم ومودتهم، حيث كانوا دائما بجانبي، ويظهرون لي نفس الحب في جميع الأوقات، كما في مرحلتي الكروية".

وأردف المدرب الإسباني: "اعتبارا من الأحد سأكون مشجعا في المدرجات، إما في الملعب الأولمبي الحالي، أو بعد أشهر قليلة في ملعب كامب نو الجديد، لأني قبل أن أصبح لاعبا أو مدربا، كنت من مشجعي برشلونة، وأريد فقط الأفضل لنادي حياتي".

واستطرد أسطورة البارسا: "لقد عملت مع مجموعة رائعة من اللاعبين، وجهاز فني ممتاز.. بفضلهم جميعا حققنا بعض الأهداف، التي بلغت ذروتها في الموسم الماضي، بالفوز بالدوري وكأس السوبر".

وواصل: "لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا ساعدنا في تنمية جيل جديد من اللاعبين الشباب من لاماسيا، والذين يشعلون حماس جميع مشجعي برشلونة".

واختتم: "شكرا جزيلا للجميع.. الجماهير، اللاعبون، الجهاز الفني، موظفو النادي، الرئيس، مجلس الإدارة، المدير الرياضي، ووسائل الإعلام، وكل من شاركتهم هذه الرحلة.. أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي.. يحيا برشلونة".