أمين بغداد يطمئن المواطنين: لا يوجد نقص بتجهيز المياه خلال الصيف

2024-05-24 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الجمعة، (24 ايار 20249) عن جاهزية مشاريع تصفية وتجهيز المياه الصالحة للشرب لتغطية وسد احتياجات المواطنين خلال موسم الصيف.

وذكر بيان للأمانة، تلقته "بغداد اليوم"، ان كاظم "تابع ميدانيا مشاريع معالجة وتصفية وتجهيز المياه، (مشروع ماء الكاظمية بجانب الكرخ ومشروع ماء الرصافة الكبير بجانب الرصافة من بغداد) ولتي تعد من المشاريع الستراتيجية المهمة في العاصمة".

وقال أمين بغداد، انه "ضمن استعدادات امانة بغداد لاستقبال موسم الصيف اطلعنا خلال زيارات ميدانية على جاهزية مشاريع تصفية المياه وتهيئتها لتأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب في جانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف، ان "أمانة بغداد اكملت استعداداتها لموسم الصيف وتجهيز مشاريع المياه للعمل بطاقتها القصوى وتأمين جميع المواد المعقمة وتهيئة المولدات للعمل لتلافي انقطاع التيار الكهربائي".

وبين، ان "هناك توقعات في حدوث بعض المشكلات البسيطة في مناطق أطراف العاصمة نتيجة حدوث الكسور او التجاوزات على شبكة المياه ووجهنا بالتدخل السريع من قبل الجهات المختصة لدى أمانة بغداد لمعالجة جميع المشكلات المتوقعة وتأمين كميات المياه الكافية لسد حاجة المواطنين".

ولفت أمين بغداد الى ان "الماء المنتج في جميع مشاريع تصفية المياه التابعة لدائرة ماء بغداد هو مطابق لمواصفات منظمة الصحة العالمية ويخضع للفحوصات المختبرية الدورية من قبل امانة بغداد ووزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة".

وأشار الى ان "هناك تجاوزات على الشبكة تؤثر سلباً على نوعية المياه التي تصل الى بعض الدور في بعض المناطق البعيدة ووجهنا الفرق المختصة بالاسراع بحصر هذه التجاوزات وتحديدها ومعالجتها والحرص على تأمين المياه المعقمة لجميع مناطق واحياء العاصمة بغداد".



