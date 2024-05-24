ضوابط "ايجار مزارع بلد" تدخل حيز التنفيذ.. واعتقال 14 مخالفا لبنودها

2024-05-24 20:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

اكد مسؤول حكومي، اليوم الجمعة (24 ايار 2024)، بأن وثيقة بلد الأمنية دخلت حيز التنفيذ الفعلي حيال ضوابط التعامل مع المزارع الترفيهية.

وقال قائممقام قضاء بلد في صلاح الدين حيدر البلداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة الامنية العليا برئاسته وضعت ضوابط محددة حيال آليات التعامل مع اي مخالفات في المزارع الترفيهية في محيط القضاء واهمية الالتزام بها".

واضاف، ان "الوثيقة بكل بنودها دخلت حيز التنفيذ الفعلي"، لافتا الى "وصول معلومة عن مشاجرة مخمورين في احدى المزارع وتم التحرك بشكل فوري واعتقال 14 منهم وايداعهم التوقيف بامر قضائي رسمي".

واشار الى انه "لايمكن السماح باي تجاوزات للوثيقة الامنية الخاصة بالمزارع الترفيهية من ناحية منع ادخال المشروبات الكحولية والمشاجرات والاصوات العالية"، لافتا الى انها "ضوابط ثابتة سنلجأ للقانون ضد من يتجاوزها".

وكان قائممقام قضاء بلد حيدر البلداوي، قد اعلن بالتنسيق مع الجهات الامنية عددا من الضوابط بشأن ايجار المزارع السياحية في القضاء، متمثلة بمنع ايجار المزارع السياحية الى فئة الشباب منعاً باتاً ويكون ايجارها للعوائل فقط بعد التأكد من مستمسكاتهم الثبوتية.

كما تقرر عدم السماح بإدخال المشروبات الكحولية الى المزرعة والأسلحة النارية، بالإضافة الى عدم السماح بالممارسات غير الأخلاقية وكل ما يخل بالأخلاق والآداب والذوق العام".