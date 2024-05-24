2024-05-24 20:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتوج فريق الكرخ، اليوم الجمعة، بطلاً لدوري النخبة العراقي لكرة اليد.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" فريق الكرخ بكرة اليد توج رسمياً بطلاً لدوري النخبة العراقي للموسم 2023-2024 بعد أن ضَمن اللقب قبل جولتين من انتهاء المنافسة وبفارق ثمان نقاط".وأضاف، أن" الكرخ حقق اليوم فوزه الـ (19) في الموسم الحالي وجاء على حساب الشرطة (24-23)، وسبق للكرخ وان فاز على الشرطة بالمرحلة الأولى".