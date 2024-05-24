2024-05-24 20:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - أسامة السيلاويأعلن الأمين المالي للجنة البارالمبية رئيس اتحاد الريشة الطائرة عبيد الفرطوسي، اليوم الجمعة، تأهل منتخب الريشة الطائرة إلى المربع الذهبي في منافسات بطولة البحرين الدولية.وقال الفرطوسي- في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن" اللاعب محمد كريم ومحمد جواد تأهلا إلى المربع الذهبي بفعالية الفردي في منافسات بطولة البحرين الدولية وفي انتظار منافسات الزوجي للتأهل إلى المربع الذهبي لاسيما أن أبطالنا يخوضون منافسات قوية في دور الثمانية وأيضاً تأهل بطلنا اللاعب عباس أحمد إلى دور الثمانية وبانتظار تأهله إلى المربع الذهبي بعد إكمال مبارياته".وأضاف الفرطوسي، أن "185 لاعبا شاركوا في البطولة يمثلون عشرين دولة وكان نظام البطولة لكل فئة أربعة أدوار لاشتراك أكثر من خمسة وعشرين لاعبا لكل فئة".وأعرب الفرطوسي عن "أمله بتحقيق نتائج متميزة في البطولة لزيادة رصيد الاتحاد لاسيما بعد الحصول على المركز الأول فرقياً وفردياً في ختام منافسات بطولة العرب التي اختتمت قبل يوم أمس في البحرين".