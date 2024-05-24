أمين بغداد يعلن جاهزية مشاريع المياه لتغطية حاجة المواطنين خلال موسم الصيف

2024-05-24 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الجمعة، جاهزية مشاريع تصفية وتجهيز المياه الصالحة للشرب لتغطية وسد احتياجات المواطنين خلال موسم الصيف.وذكر بيان للأمانة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم أشرف ميدانيا على جاهزية مشاريع معالجة وتصفية وتجهيز المياه،(مشروع ماء الكاظمية بجانب الكرخ، ومشروع ماء الرصافة الكبير بجانب الرصافة من بغداد)، والتي تعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مدينة بغداد".وقال أمين بغداد: إنه "ضمن استعدادات أمانة بغداد لاستقبال موسم الصيف، اطلعنا خلال زيارات ميدانية على جاهزية مشاريع تصفية المياه وتهيئتها، لتأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب في جانبي الكرخ والرصافة".وأضاف، أن "أمانة بغداد أكملت استعداداتها لموسم الصيف، وتجهيز مشاريع المياه للعمل بطاقتها القصوى، إضافة الى تأمين جميع المواد المعقمة وتهيئة المولدات للعمل لتلافي انقطاع التيار الكهربائي".وبين أن "هناك توقعات في حدوث بعض المشكلات البسيطة، في مناطق أطراف العاصمة، نتيجة حدوث الكسور او التجاوزات على شبكة المياه"، ووجهنا "بالتدخل السريع من قبل الجهات المختصة لدى امانة بغداد، لمعالجة جميع المشكلات المتوقعة وتأمين كميات المياه الكافية لسد حاجة المواطنين".ولفت الى أن "الماء المنتج في جميع مشاريع تصفية المياه التابعة لدائرة ماء بغداد، هو مطابق لمواصفات منظمة الصحة العالمية، ويخضع للفحوصات المختبرية الدورية من قبل أمانة بغداد ووزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة"، مشيراً الى أن "هناك تجاوزات على الشبكة تؤثر سلباً على نوعية المياه التي تصل الى بعض الدور في بعض المناطق البعيدة"، ووجهنا "الفرق المختصة بالإسراع بحصر هذه التجاوزات وتحديدها ومعالجتها، والحرص على تأمين المياه المعقمة لجميع مناطق وأحياء العاصمة بغداد".