المنتجات النفطية تؤكد معالجة أزمة البنزين وتوفره بالمحطات بكميات كافية

2024-05-24 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأكدت شركة المنتجات النفطية في وزارة النفط، حدوث صيانات وتأخر بوصول البنزين المستورد اثر على توفره في المحطات، مشيرةً إلى أن الوضع بدأ يعود لطبيعته والأزمة عولجت وبات متوفراً بكميات كافية.وقال مدير عام الشركة حسين طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم إجراء صيانة لمصفى كربلاء مع قرب إكمال الأعمال فيه من قبل الشركة الكورية المنفذة وتوقف العمل فيه لمدة عشرين يوماً".وأضاف إنه "حدث كذلك تأخر في البواخر التي تحمل البنزين المستورد بسبب ظروف جوية في طريقها للموانئ العراقية وهي وصلت حالياً وبدأت بضخ حمولاتها، وكذلك فإن العامل المساعد في مصفى بيجي عاد للعمل أيضاً ما سيساهم بعودة الإنتاج".وتابع إنه "الأزمة عولجت ومساء اليوم وغداً سيعود الوضع لطبيعته بعد أن توفرت كميات كافية تغطي الحاجة".