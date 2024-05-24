الجمارك: الحكومة قللت رسوم المواد الغذائية والصناعية والأدوية لمنع ارتفاع أسعارها

2024-05-24 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملاأكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تقليل الحكومة الرسوم على المواد الغذائية والصناعية والأدوية لـ 1% وما دونها؛ لمنع ارتفاع أسعارها، وفيما اشارت إلى أن عملية زيادة الإيرادات مرتبطة بمقدار الرسوم، حددت أبرز التحديات الكبيرة التي تواجه عمل الهيئة.وقال رئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هيئة الجمارك العامة تعتبر جهة تنفيذية لما يصدر لقرارات من الحكومة بموجب القوانين النافذة".وأضاف، أن "عملية زيادة الإيرادات مرتبطة بالرسوم الجمركية التي تجريها الهيئة وكيفية تحديد الرسوم مرتبطة بالسياسة المالية التي تتبعها الدولة وهذه السياسة فيها أبعاد اجتماعية واقتصادية وجميعها تنعكس على زيادة ونقصان الإيرادات".وتابع، أن "الحكومة العراقية متجهة إلى دعم المواد الغذائية وكذلك الأدوية، وعلى سبيل المثال فهي قللت الرسم الجمركي على المواد الغذائية ليبلغ 1% فقط، وعلى الأدوية ‫نصف واحد بالمئة، والرسم الجمركي على المواد الداخلة بالصناعة ‫نصف واحد بالمئة كذلك وهذا يندرج ضمن إجراءات الحكومة لدعم عدم ارتفاع أسعار تلك المواد في الأسواق".وتابع العكيلي، أن "زيادة أو نقصان الإيرادات مرتبط بجملة من الأشياء منها الإجراءات الإدارية والمتابعة وهذه واحدة منها، لكن الركيزة الأساسية هو مقدار جباية الرسم الذي يؤثر على الحجم الإجمالي للرسوم، ومع جميع هذه الأشياء إجراءاتنا سائرة نحو تعظيم الإيرادات".‏وحول التحديات التي تواجه عمل الهيئة أوضح العكيلي، أن "هناك تحديات كبيرة تواجه عمل الهيئة وأبرزها عمل كوادرها في المناطق النائية في الحدود البرية والجوية والبحرية ولمدة 15 يوماً مستمرة"، مشيرا إلى، أن" الهيئة ما زالت تعمل على توفير بنى تحتية تكفل للموظف وضعا مريحا ليستطيع أن يقوم بواجباته، فضلا عن بعد الموظف عن مراكز المدن وهذا يجعله عرضة للضغوطات من أصحاب المصلحة والمستفيدين وجميع هذه التحديات تؤثر على عمل وإنتاجية الموظف".