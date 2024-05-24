2024-05-24 20:12:06 - المصدر: منصة إيشان

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة، وجود أزمة بالوقود في المحافظات الجنوبية، فيما أشارت إلى أن ما حصل هو نتيجة تزايد الطلب على الوقود خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة ساعات قطع الكهرباء في أكثر من محافظة. وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق في حديث لـ “إيشان”: “لا توجد أزمة في […]

ظهرت المقالة المنتجات النفطية عبر “إيشان”: تبريد السيارات فاقم الطلب على البنزين ولا مشكلة لدينا أولاً على ايشان.