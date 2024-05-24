خبير طيران: نصف أسطول الخطوط الجوية العراقية خارج الخدمة

2024-05-24 20:30:08 - المصدر: قناة الثامنة

كشف مدير "مركز أزمر التدريبي لعلوم الطيران العراقي"، ان نصف أسطول طائرات الخطوط الجوية العراقية خارج الخدمة بسبب "أعطال في المحركات أو الاستحقاقات التفتيشية لها" ما يكبد الشركة خسائر مالية كبيرة. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الجواري قوله على هامش مؤتمر مستقبل الطيران في العاصمة السعودية الرياض، أن إقامة مراكز لصيانة محركات الطائرات في العراق يُعد فرصة استثمارية كبرى تعود بالربح على المستثمر والفائدة للعراق. وأضاف، ان هناك فرصة استثمارية أخرى تتمثل في إنشاء مراكز لتدريب الطيارين العراقيين داخل البلاد، داعياً المستثمرين إلى ضخ استثماراتهم في قطاع الطيران العراقي.