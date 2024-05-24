تعليق من كتلة بابليون في مجلس محافظة بغداد على تخصيص قطع اراضي لاعضاء المجلس .. ما حقيقة الموضوع ؟

2024-05-24 21:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

كتلة بابليون في مجلس محافظة بغداد:





بعدان تداولت وسائل الإعلام مؤخراً كتاباً صادراً عن رئيس مجلس محافظة بغداد يتضمن تخصيص أراضٍ سكنية لأعضاء المجلس، نود أن نوضح ما يلي:





إن كتلتنا ليست على علم بهذا الأمر، ونؤكد أن هكذا قرار لم يُعرض علينا أو على أعضاء المجلس ولم يتم التصويت عليه. لقد اطلعنا عليه فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

نؤكد التزامنا الكامل في المجلس بخدمة المواطنين ومعالجة الملفات المهمة التي يجب إنجازها لصالح أهالي العاصمة الكرام. من غير المنطقي أن نركز على ملف الامتيازات وتخصيص قطع الأراضي مع بدء عمل المجلس، ونتجاهل الملفات المهمة التي تنتظرها بغداد وأهلها الكرام.





سنقوم، ضمن الصلاحيات الخدمية المناطة إلينا، بتعديل أي خطأ قد يشوب عمل المجلس وتصحيح المسار الذي وعدنا أهلنا بالعمل من أجله لخدمتهم.





كتلة بابليون في مجلس محافظة بغداد