بعد التتويج بالدوري.. مدرب يد الكرخ: نطمح لتحقيق إنجازات قارية ودولية

2024-05-24 21:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارأكد مدرب نادي الكرخ الرياضي لكرة اليد شريف المرسي، أن التتويج بلقب دوري النخبة، اليوم الجمعة، جاء بعد خطة أشرف عليها رئيس النادي وعمل مستمر مع الهيئة الإدارية، مؤكدا أن الطموح الآن تحقيق إنجازات قارية ودولية تليق بسمعة الرياضة العراقية.وقال المرسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإنجاز جاء بعد فترة عمل منذ العام الماضي وبموجب خطة تم إعدادها مع رئيس النادي والهيئة الإدارية وتوجت ثمارها بالفوز ببطولتي الدوري والكأس".وأضاف، أن "الكرخ بعد هذا الإنجاز يستعد للمشاركة ببطولة آسيا في شهر تشرين الأول المقبل وطموحنا أن نصل بكرة اليد العراقية لإنجازات قارية ودولية".وتوج فريق الكرخ، اليوم الجمعة، بطلاً لدوري النخبة العراقي لكرة اليد، للموسم 2023-2024 بعد أن ضمن اللقب قبل جولتين من انتهاء المنافسة وبفارق ثمان نقاط، بعد تحقيق فوزه الـ 19 خلال الموسم الحالي على نظيره الشرطة.