بتماس كهربائي.. احتراق اكثر من 37 دونما مزروعة بالحنطة في كركوك

2024-05-24 21:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك يوم الجمعة، أن تماسا كهربائيا ضرب مساحات زراعية وتسبب عنها احتراق نحو 37 دونما من الحنطة والشعير مع احتراق مرشات لسقي المزروعات جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "تماسا كهربائيا تسبب باحتراق مساحات زراعية لمحصول الحنطة والمزرعتين متجاورتين بقرية حوض سبعة بناحية العباسي لقضاء الحويجة (45 كم جنوب غربي كركوك)، وتسبب عنها احتراق مساحات كبيرة من الحنطة وتمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني".

وأضاف المصدر أن "المساحات التي احترقت في حوض سبعة تقدر بنحو 30 دونماً مع مرشات زراعية".

وفي السياق؛ أكد المصدر أن "حريقا ثانٍ وقع في مزرعة في منطقة حي بدر حيث احترقت المزرعة التي تقدر بأكثر من سبعة دونم مع المرشات الزراعية".

وتابع أن "الدفاع المدني سيطر على الحريق وأن صاحب الارض طلب الشكوى على احد جيرانه كونه احرق حشائش وادخال وانتقلت النيران منها للمزرعة".