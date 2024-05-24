2024-05-24 21:30:07 - المصدر: منصة إيشان

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذين استخدموا المروحيات الروسية، وصلوا إلى وجهتهم دون مشاكل. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات الروسية البيلاروسية: “الأشخاص المرافقون طاروا (أكملوا رحلتهم) على متن طائرتي هليكوبتر روسيتين، في نفس الظروف، وفي نفس المسار، لقد وصلوا في الواقع دون أي مشاكل”. وأوضح […]

ظهرت المقالة بوتين: مرافقو رئيسي استخدموا مروحيتين روسيتين ووصلوا وجهتهم بدون مشاكل أولاً على ايشان.