2024-05-24 21:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أحدثت الوثيقة التي تضمنت تخصيص قطع أراضٍ لأعضاء مجلس محافظة بغداد، “اشتعالاً سياسياً”، إذ اتّجهت به كتلة تقدم لتحميل رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي (ينتمي لتحالف العزم)، مسؤولية ما وصفته بـ “التشهير”، فيما دخلت كتلة ائتلاف دولة القانون في المجلس، على الخط، وقالت إنها “ليس لها علم بقرار تخصيص قطع الأراضي”. وذكرت كتلة تقدم في […]

ظهرت المقالة مجلس بغداد “يشتعل” بوثيقة تخصيص أراض لأعضائه.. حزبا الحلبوسي والمالكي “غاضبان”! أولاً على ايشان.