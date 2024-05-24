وزير الكهرباء يصدر 11 توجيها لتحقيق استقرارية تجهيز الطاقة

2024-05-24 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد _ واعأصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، اليوم الجمعة، 11 توجيها لتحقيق استقرارية في تجهيز الطاقة.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" في إطار زياراته وجولاته المستمرة لتشكيلات الوزارة ، والإشراف المباشر على تنفيذ خطة الصيف الحالي ، ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة ، أجرى وزير الكهرباء زياد علي فاضل اليوم زيارة لشركة توزيع كهرباء بغداد ، التقى بالمدير العام ومعاونيه ،ومدراء الفروع والأقسام ،وترأس اجتماعاً تناول فيه حاجة المواطنين للكهرباء ، والوقوف على ساعات التجهيز".وأضاف فاضل بحسب البيان، أنه "تم تحقيق زيادة في الإنتاج عما تحقق بالصيف الماضي ،حيث خُصص جزءاً منها لبغداد، يفترض أنها ستسهم باستقرارية التجهيز، إلا أننا نسمع عن قطوعات وضعف بتجهيز بعض المناطق".وأوضح" أننا لن نسمح بتلكؤ خدمة المواطنين، ولا بتراجع التجهيز عم ما هو مقرر وفق خططنا التي نفذناها، والتي هي استعدادات الصيف الحالي ، ومع ارتفاع درجات الحرارة سنتأكد من جدية ما عملنا عليه من معالجة للاختناقات وتأهيل شبكات التوزيع ،وينبغي تعزيز منظومتنا بمعالجات سريعة لأحمال المغذيات العالية ولا بد من الاستنفار التام من الآن لحين انتهاء الصيف ، وسرعة استجابة مراكز الشكاوى لمعالجة الأعطال".وتابع البيان أن"الوزير الزم المجتمعين بعدد من النقاط والمحاور واعتمادها كورقة عمل رسمية واجبة التنفيذ وهي:-موازنة الأحمال وتحقيق عدالة التوزيع ، وتدوير مناولة الذبذبة على المغذيات بشكل دوري للمحافظة على المنظومة والتجهيز .-توفير المواد والمعدات اللازمة للشبكة الكهربائية في قطاعات ومراكز الصيانة ، وعدم تحميل المواطنين ايِ تبعات.-رفع جداول رسمية بالمغذيات ذوي الحمال العالية ، ومعالجتها بشكل فوري بشطرها ، وربط المحطات المتنقلة والمغذيات الجاهزة بخانات المحطات.-التنسيق بشكل عالي مع دوائر البلدية ، لمد قابلوات مشاريع فك الاختناقات ونصب المحطات بمراكز الحمل.-تشكيل خلية طارئة لمتابعة مواقف الشبكة وساعات التجهيز في جميع مناطق بغداد .-شطر مراكز الصيانة وتوفير الآليات لإنجاح عملها لتواكب خدمة المواطنين ، وتقسيم الملاكات العاملة وجبات صباحية ومسائي وليلية وعلى مدار 24 ساعة .-مناقلة المواد المحتاجة بين الفروع والقطاعات بحسب صلاحية المدير العام ومنح صلاحيات تبادلها واستعارتها مع شركات التوزيع الأخرى .-التشديد على مراكز شكاوى المواطنين بالتعامل السريع مع الشكاوى الواردة وبخلافه سيكون هنالك إجراءات قانونية وادارية مع مستقبل الشكوى والصيانات.-رسم خارطة فنية بين دوائر التوزيع والنقل ، لتلافي عدم تحقيق السعات والاتاحات الملائمة.-التأكيد على مشاريع رفع التعارضات، وتأمين الكهرباء لطرق فك الاختناقات المرورية ، وتأمينها للمستشفيات ومشاريع المياه والصرف الصحي.-جاهزية المخازن على مدار اليوم لتأمين الدعم اللوجستي للصيانات.واختتم البيان أن "الوزير شكر العاملين وراهن على همتهم الوطنية بامتياز فصل الصيف وخدمة المواطنين بالشكل اللائق ، وسندعم جهودكم بالصلاحيات والموافقات اللازمة ،في حين وصف المدير العام والحاضرين دعم الوزير بالمباشر والضروري وهو ما نحتاج إليه لنجاحنا بتقديم الخدمة".