2024-05-24 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر المتحدث باسم وزارة الاعمار، نبيل الصفار، اليوم الجمعة (24 ايار 2024)، ان مشاريع فك الاختناقات المرورية التي تم افتتاحها لا تنعكس على تخفيف ازدحامات بغداد بالكامل حاليًا، بل ستظهر بعد اكتمال جميع الحزم كون هذه المشاريع مكملة لبعضها.

وقال الصفار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "زيادة عدد السيارات والزيادة السكانية جميعها تتسبب بزيادة الزخم المروري، ومشاريع فك الاختناقات جاءت لمعالجة هذه الأسباب".

وبين ان "مشاريع فك الاختناقات تعمل كمنظومة واحدة، فبعض المشاريع التي افتتحناها وهي عبارة عن مشروعين وقريبًا سيتم افتتاح 3 مشاريع اخرى ضمن 16 مشروعا في الحزمة الأولى، ادت لتخفيف الازدحامات في أماكن التقاطعات التي افتتحت فيها هذه المشاريع، لكن لرؤوية تأثيرها على الازدحامات ككل في بغداد يتوجب ان ننتظر اكتمال الحزمة الأولى وكذلك الانطلاق بالحزمتين الثانية والثالثة".

وأوضح أن "الكثير من دول العالم تشهد ازدحامات لأسباب زيادة السيارات والزيادة السكانية، والعراق ليس ضمن التسلسلات الأولى او في مقدمة هذه البلدان بمستوى الازدحامات".

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