2024-05-24 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب أدوية غير مرخصة من أربيل إلى بغداد.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي بالتنسيق مع أمن وقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي، تمكنت من إحباط عملية تهريب ادوية غير مرخصة من محافظة أربيل الى العاصمة بغداد".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال كمين محكم في تلال حمرين، حيث تمكنت القوة من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأدوية غير المرخصة كانت قادمة من أربيل إلى محافظة بغداد واعتقال سائق الشاحنة".وتابع البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل والأدوية".