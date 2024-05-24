العراق وسويسرا يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات بين البلدين

2024-05-24 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين مع وزير العدل والشرطة السويسري بيات يانس، اليوم الجمعة، آفاق تعزيز التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى بوزير العدل والشرطة السويسري بيات يانس، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها لمدينة بيرن السويسرية".وأضاف البيان، أنه"جرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات بين البلدين".وأعرب وزير الخارجية عن شكره لمواقف الاتحاد السويسري بشأن استرداد الآثار العراقية المهربة".وتابع البيان أنه"على هامش اللقاء تم توقيع إعلان النوايا بين العراق وسويسرا بشأن العودة الطوعية للمواطنين العراقيين المرفوضة طلباتهم في حق الإقامة".وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان" على ضرورة حسم مسألة الأموال المهربة من العراق والمحتجزة لدى السلطات السويسرية وتسليمها الى الحكومة العراقية".وواصل البيان أن" الطرفين بحثا إمكانية توقيع اتفاقية من أجل إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من سمة الدخول إلى سويسرا ، وكذلك التعاون بين وزارة الداخلية العراقية و وزارة العدل والشرطة السويسرية".