2024-05-24 22:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، (24 ايار 2024)، إن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع المدرب الألماني هانزي فليك، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل تشافي هيرنانديز.

وأقال برشلونة مدربه تشافي بعدما فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل، وفقاً لما أعلن الجمعة النادي الكاتالوني.

وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحل ضيفاً على إشبيلية الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وأكدت الصحيفة أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، اتفق بالفعل مع الألماني فليك مدرب "دي مانشافت" وبايرن ميونيخ السابق.

ولم يدرب فليك (59 عاماً) بديل تشافي منذ أن أقاله منتخب ألمانيا في عام 2023 بعد سلسلة من النتائج السيئة. وسبق أن قاد بايرن للفوز بالثلاثية في عام 2020، بما في ذلك الفوز الساحق على برشلونة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت "ماركا" أن النادي توصل إلى اتفاق مع تشافي قبل المباراة ضد إشبيلية، فيما ينتظر فليك مكالمة من برشلونة لتأكيد أنه سيخلف تشافي.

وأجرى المدرب الألماني والنادي الكتالوني محادثات في الأيام الأخيرة للتأكد من التفاهم الجيد بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بشروط العقد.

وإذا تم تأكيد وصول مدرب المنتخب الألماني السابق، فإن لابورتا سيحقق أحد أحلامه، حيث أنه منذ عودته إلى الرئاسة كان معجبا بالأسلوب الألماني في التدريب، وفق الصحيفة.

وبحسب "ماركا" كان لابورتا دائما معجب بجوليان ناغلسمان وتوماس توخيل وفليك ويورغن كلوب، وشكلوا جزءا من بحثه عن مدرب، ولكن لأسباب اقتصادية بشكل أساسي، اختار أخيرا تشافي.

وستكلف إقالة تشافي حوالي 20 مليون يورو، وسيقود الحصة التدريبية السبت كمدرب للفريق.

وفاز برشلونة بقيادة تشافي بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي. وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي (خسر 4-6 بإجمالي المباراتين)، وخسر نهائي الكأس السوبر الإسبانية أمام ريال، بينما أطاح به أتلتيك بلباو من ربع نهائي كأس الملك.