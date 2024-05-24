الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 افراد وكيانات إيرانية جديدة

2024-05-24 22:30:08 - المصدر: قناة الثامنة

قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عشرة افراد وجهات إيرانية جديدة لتوريد مسيرات الى روسيا من بينهم وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، ان العقوبات ترجع الى توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا تستخدمها موسكو في حربها مع أوكرانيا، إضافة الى النشاط المسلح الإيراني في منطقة الشرق الأوسط و البحر الأحمر. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف إنتاجها من الطائرات المسيرة بعد هجومها على إسرائيل. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، وقتها في بيان، إن زعماء مجموعة السبع ملتزمون بالتحرك المشترك لزيادة الضغط الاقتصادي