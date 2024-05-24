المنتجات النفطية تكشف عن سبب تأخر وصول البنزين الى المحطات

2024-05-24 22:30:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكدت شركة المنتجات النفطية في وزارة النفط، حدوث صيانات وتأخر بوصول البنزين المستورد اثر على توفره في المحطات، مشيرةً إلى أن الوضع بدأ يعود لطبيعته والأزمة عولجت وبات متوفراً بكميات كافية. وقال مدير عام الشركة حسين طالب إنه "تم إجراء صيانة لمصفى كربلاء مع قرب إكمال الأعمال فيه من قبل الشركة الكورية المنفذة وتوقف العمل فيه لمدة عشرين يوماً". وأضاف أنه "حدث كذلك تأخر في البواخر التي تحمل البنزين المستورد بسبب ظروف جوية في طريقها للموانئ العراقية وهي وصلت حالياً وبدأت بضخ حمولاتها، ما سيساهم بعودة الإنتاج". وتابع إنه "الأزمة عولجت ومساء اليوم وغداً سيعود الوضع لطبيعته بعد أن توفرت