2024-05-24 22:42:07 - المصدر: منصة إيشان

يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه البطيء في عمليته العسكرية بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وسط تساؤلات فيما إذا كانت تل أبيب تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن للاستمرار بالعملية وتوسيعها، خصوصا في ظل قرار محكمة العدل الدولية المطالب لإسرائيل بوقف العملية. وكانت الولايات المتحدة من أشد المعارضين لتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برفح، خاصة وأنها كانت مأوى […]

ظهرت المقالة إسرائيل تضرب قرار العدل الدولية “عرض الحائط” وتكثف قصف رفح أولاً على ايشان.