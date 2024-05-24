2024-05-24 23:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، مساء اليوم الجمعة، (24 ايار 2024)، عن معالجة أزمة البنزين في البلاد.

وقالت النفط في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوضع سيعود غداً لطبيعته بعد توفير كميات كافية تغطي حاجة المواطنين".

وشهدت محافظات الديوانية وذي قار وواسط، ازمة وقود منذ يومين، تسببت بوقوف طوابير طويلة دون معرفة الأسباب.

وكشفت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن سبب ازمة الوقود التي ضربت بعض محافظات الوسط والجنوب.

وقال مسؤول الإعلام في الشركة رافد صادق لـ"بغداد اليوم"، ان "ما حصل في بعض مدن الوسط والجنوب ليس ازمة وقود كما روج لها البعض، بل ما حصل هو حصول طلب كبير على الوقود مع ارتفاع درجات الحرارة وقيام اغلب السيارات بتشغيل التبريد وحصول صرف كبير في الوقود، ولهذا كان هناك اقبال كبير وليس وجود ازمة ونقص في التجهيز".

وبين صادق ان "الزيادة على الطلب حصل في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وبعد ساعات قليلة تم حل هذا الامر من خلال زيادة تجهيز محطات الوقود ولا توجد أي ازمة او نقص في التجهيز، والان جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها ولا توجد أي ازمة اطلاقا، والوضع تحت السيطرة بشكل كامل".



