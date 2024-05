محافظ ذي قار يشكل لجنة تحقيقية لكشف المتورطين في عبث بأضابير أملاك بلدية الناصرية

2024-05-24 23:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: شكل محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم الجمعة، لجنة تحقيقية لكشف المتورطين في عبث بأضابير قسم أملاك بلدية الناصرية. وذكر بيان المحافظ تابعته شبكة اخبار الناصرية ان تشكيل اللجنة جاء بعد نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر دخول أشخاص غير مخولين إلى قسم أملاك بلدية الناصرية...

