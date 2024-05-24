بعد فيديو "التواصل".. ذي قار تشكل لجنة لكشف المتجاوزين على "أضابير بلدية الناصرية"

2024-05-24 23:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية لتشخيص كل المتهاونين والقائمين بالتجاوز على أضابير قسم أملاك بلدية الناصرية بعد نشر فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي اظهر دخول أشخاص غير مخولين وعبثهم في أضابير القسم.

وقال المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التحقيقية المشكلة من قسم القانونية والأمن الوطني والبلديات ستنهي أعمالها خلال 48 ساعة وتم منحها جميع الصلاحيات للاستجواب وحسب القانون وعلى دائرة بلدية الناصرية تسهيل اعمال اللجنة بكل دقة والتزام".

وأشار المحافظ إلى أن "نتائج التحقيق سيتم تقديمها الى الجهات القضائية لينال من تثبت ادانته الجزاء العادل ولن يكون هناك أي تهاون في مثل هذه الانتهاكات على المال العام والدوائر الحكومية".