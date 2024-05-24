رئيس الوزراء: العراق دعا مرارا المجتمع الدولي لردع وحشية الاحتلال وإنهاء معاناة الفلسطينيين

2024-05-24 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان في رَفح تعبيراً عن الضمير الحي للعالم، فيما أشار إلى أن العراق دعا مراراً المجتمع الدوليّ أن يتولّى مسؤولياته لردع وحشية الاحتلال.وقال السوداني في تدوينة له على منصة (إكس) تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "ننظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان فوراً عن أهلنا في رَفح، بوصفه تعبيراً عن الضمير الحي للعالم، مع أهمية أن يتسع القرار ليشمل كلّ حرب الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون في غزّة".وتابع: " لقد دعا العراق مراراً المجتمع الدوليّ أن يتولّى مسؤولياته لردع وحشية الاحتلال، والعمل على إنهاء معاناة شعب كامل لا يطالب سوى بحقه في الحياة".