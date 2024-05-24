السفير الإيراني يشكر العراقيين على تقديم واجب العزاء على روح الرئيس رئيسي ورفاقه

2024-05-24 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدم السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الشكر والعرفان للعراقيين حكومة وشعباً الذين قدموا واجب العزاء على روح الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما الذين استشهدوا بحادثة سقوط المروحية الرئاسية في إيران.وقال آل صادق في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير والامتنان إلى العراق الشقيق حكومة وشعباً مراجعَ وعلماء أحزاباً وعشائر وشيوخاً وشباباً إخوة وأخوات حشداً ومقاومة وكل أطياف الشعب من قوميات ومذاهب، على ما أبدوه من تعازي وتضامن ومواساة بالفاجعة الأليمة باستشهاد إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية ووزير خارجيتها ورفاقهما".وأضاف، "إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عمق العلاقة القلبية والأخوة الحميمة بين الشعبين العظيمين العزيزي.. شكراً لكم من أعماق القلب ودمتم".