2024-05-24 23:41:19 - المصدر: دوجكوين

إضافة جديدة قادمة إلى عالم العملات الميمية، أفضل فئات الأصول الرقمية أداءً في الربع الأول من عام 2024. مستوحى من دوج، العملة الميمية الأكثر قيمة في العالم، يَعِدُ هذا المشروع الجديد بإضفاء نفحة من التجديد على السوق. لأول مرة، يمكن استخدام بطاقات الائتمان في عملية البيع المسبق، مع إمكانية الشراء أيضًا من خلال شبكات AVAX وBASE و BSC و ETH و MATIC و OP و ARB و SOL و USDT و USDC و TRC20 .

لندن — بحسب موقع CoinMarketCap، تظل دوجكوين أكبر عملة ميمية بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، وقد ألهمت إطلاق مشروع جديد. بدأ العد التنازلي لمرحلة ما قبل البيع لدوجكوين 3.0، التي تعرف باسم DOGE3.0.

تقترب DOGE3.0، التي تحتوي على إجمالي معروض محدود يبلغ 699 مليون وحدة و 20% مخصصة للتخزين، من نهاية تحضيراتها لعملية ما قبل البيع. تهدف إلى الانضمام إلى جنون العملات الميمية، وهو أحد المواضيع الصاعدة لهذا العام، وإحداث تأثير كبير.

تم تطوير دوجكوين 3.0 على شبكة Binance Smart Chain لتكون رائدة في مجال العملات الميمية وتكنولوجيا Web3، وستطلق 25% من معروضها المتداول في عملية ما قبل البيع، وتوزع 10% لمحتفظيها الأوائل من خلال عمليات الايردروب والتوزيع المجاني.

وصرح مؤسس دوجكوين 3.0 ألكسندر لي، قائلا: "تظهر العملات الميمية مرة أخرى أداءً قويًا هذا العام، حيث تظل العملات المشفرة الرئيسية متأثرة بشكل كبير بالتطورات الكلية. سننخرط في هذا الاتجاه، مشجعين الابتكار ببنية تحتية قوية."

على الرغم من الركود الحالي في السوق، حددت الشركة حاملي العملات المشفرة الذين يرون الإمكانات في العملات الميمية كجمهورها المستهدف الأساسي. وبدأت في بناء مجتمعها من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

شراكات مؤمنة مع أربع بورصات رئيسية

بينما كشفت تحليلات الربع الأول من عام 2024 عن عوائد العملات المشفرة التي تركز على مواضيع متنوعة، من الأصول الواقعية إلى الذكاء الاصطناعي، أظهرت بيانات CoinGecko أن العملات الميمية كانت الأفضل أداءً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. العملات الميمية، التي أنشئت في الأصل كنكته على مواضيع متنوعة، حققت زيادة مذهلة بنسبة 1313% في الأداء في الربع الأول من عام 2024.

دوج 3.0، التي تضع الأولوية للمجتمع وتدمج نهجًا لحل المشكلات في ثقافتها، قدمت بيانًا قويًا باتفاقياتها لعملية البيع المسبق. دوجكوين 3.0 أمنت اتفاقيات مع بورصات العملات المشفرة LBank و XT و Bitmart و MEXC لعملية ما قبل البيع. ستكون متاحة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم المهتمين بفرص ما قبل البيع والتخزين والإسقاط الجوي والذين يؤمنون بإمكانات المشروع.

مؤكداً على ثقافة العملة الميمية القوية وراء دوجكوين 3.0، قال لي: "مع اكتساب دوجكوين 3.0 اعترافًا في السوق، سيتم استخدام كل من الـ 5% المخصصة من المعروض الحالي والعائدات من النظام البيئي لمشاريع جديدة. في الفترة القادمة، سنقوم أيضًا بتنفيذ وظائف التبادل والجسر، بالإضافة إلى مشاريع موجهة نحو الميتافيرس والألعاب."

خيار بطاقة الائتمان الأول على الإطلاق لعمليات ما قبل البيع

كشفت بيانات CoinGecko أن أكثر من 5,000 عملة مشفرة جديدة تم إطلاقها يوميًا من بداية عام 2024 حتى أبريل. ومع ذلك، لوحظ أيضًا أن واحدًا من كل مشروعين يفشل.

يهدف دوجكوين 3.0 إلى التوافق مع تكنولوجيا Web3، مع عرض محدود، والأهم من ذلك، الديمومة، مستوحى من دوجكوين الأصلي الذي أطلق في عام 2013. اليوم، تظل دوجكوين أكبر عملة ميمية برأس مال سوقي يزيد عن 21 مليار دولار أمريكي. العملة الميمية الجديدة دوجكوين 3.0، التي تلتزم بنفس مبادئ الشفافية والأمانة والامتثال التنظيمي، ستكون الأولى التي تقدم فرصة المشاركة في عملية ما قبل البيع باستخدام بطاقة الائتمان.