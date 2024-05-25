السوداني يغرد بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

2024-05-25 00:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أشاد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، (24 ايار 2024)، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العدوان الاسرائيلي على مدينة رفح بقطاع غزة.

وقال السوداني في تغريدة بمنصة (إكس)، "ننظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان فوراً عن أهلنا في رفح، بوصفه تعبيراً عن الضمير الحي للعالم، مع أهمية أن يتسع القرار ليشمل كل حرب الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون في غزّة".

وأشار الى، ان "العراق قد دعا مراراً المجتمع الدولي أن يتولى مسؤولياته لردع وحشية الاحتلال، والعمل على إنهاء معاناة شعب كامل لا يطالب سوی بحقه في الحياة".

وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) أصدرت بوقت سابق اليوم الجمعة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ 231 على التوالي، إذ شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، موقعا آلاف الشهداء والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.







