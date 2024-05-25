العراق يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الاعتداءات الصهيونية على رفح

2024-05-25 01:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلنت وزارةُ الخارجيَّةِ عن ترحيبِ جمهوريَّةِ العراقِ بقرارِ محكمةِ العدلِ الدوليَّةِ بشأن الاعتداءات الصهيونية على رفح.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تُعرب عن ترحيبِ جمهوريَّةِ العراقِ بقرارِ محكمةِ العدلِ الدوليَّةِ الذي فرضَ تدابيرَ إضافيَّةً على سلطة الاحتلال الاسرائيلي وأمرها بموجبهِ بالوقفِ الفوريِّ للاعتداءاتِ على محافظةِ رفحَ استناداً إلى اتفاقيَّةِ منعِ جريمةِ الإبادةِ الجماعيَّةِ".وأضافت، أن "الوزارةُ تُجددُ تأكيدَها على الوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ وحمايةِ المدنيِّينَ وضرورةِ إيصالِ المساعداتِ الإنسانيَّةِ للشعبِ الفلسطينيِّ"، داعية المجتمعَ الدوليَّ إلى "تكثيفِ الجهودِ وتحملِ المسؤوليَّةِ الكاملةِ في صونِ حقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ".