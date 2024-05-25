مقتل عراقيين في تركيا وتحرك دبلوماسي لمعرفة الأسباب

2024-05-25 01:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت السلطات العراقية، الجمعة (24 ايار 2024)، مقتل مواطنين عراقيين في ولاية "أفيون قرة حصار" التي تقع جنوب غرب تركيا.

وأعلنت السفارة العراقية لدى أنقرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية، متابعتها لـ"ملابسات مقتل عراقيين" مع السلطات المختصة في تركيا.

وقالت السفارة في البيان أن السفير العراقي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، التقى بأهالي القتلى وقدم تعازيه لهم.

وأكد السفير اللجماوي أن "السفارة تتابع مع السلطات التركية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية ملابسات القضية، والأسباب التي أدت إلى حدوثها".

وأشار إلى أن القسم القنصلي والقانوني في السفارة يجريان تنسيقا مع "الجهات التركية المختصة لتحقيق زيارة ميدانية بالسرعة الممكنة للوقوف على ملابسات الحادث".

وأضاف السفير أنه سيتم "متابعة القضية في جميع مراحل مراحلها التحقيقية والقضائية".