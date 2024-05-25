2024-05-25 02:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (25 ايار 2024)، القبض على المتهم الهارب من مصحة الشعيبة في البصرة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية في البصرة تمكنت من القاء القبض على المتهم الذي هرب من قسم المخدرات بمصحة الشعيبة".

وأضاف أن "عملية القاء القبض كانت في منطقة الحيانية"، مبينا أن "المتهم نقل الى أحد المراكز في القبلة".

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أفاد مصدر أمني، بهروب مدان بقضايا مخدرات من مصحة في محافظة البصرة.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "المدان الهارب محكوم عليه بسنة سجن ومتبقي اشهر على خروجه".