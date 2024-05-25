التربية تحيل حراس المدارس المتغيبين الى التحقيق في ميسان

2024-05-25 02:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التربية، إحالة حراس المدارس المتغيبين الى التحقيق في محافظة ميسان.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "تم إحالة عدد من الحراس الليليين الى التحقيق بسبب عدم التزامهم بالواجبات المناطة بهم والتهاون في التواجد لحماية مجهود الطلبة الدراسي والحفاظ على الممتلكات العامة في محافظة ميسان بعد المتابعة الميدانية الليلية التي أجراها مدير عام تربية ميسان جواد كاظم سلطان الصگري على مدارس مركز المحافظة".