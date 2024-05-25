التربية تعلن نتائج صلاح الدين وممثلية الوزارة في السليمانية للسادس الابتدائي

2024-05-25 09:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، نتائج الامتحانات الوزارية العامة للصف السادس الابتدائي الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في محافظة صلاح الدين وممثلية الوزارة في السليمانية.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة لتربية صلاح الدين أعلنت نتائج الامتحانات الوزارية العامة للصف السادس الابتدائي الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ".

وأضاف البيان أن "ممثلية وزارة التربية في السليمانية أعلنت نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2023 / 2024 ".

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