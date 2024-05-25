لمنع التجاوزات.. الكشف عن حراك نيابي لأتمتة عقارات الدولة 

2024-05-25 09:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس لجنة الحفاظ على املاك وعقارات الدولة النائب امير المعموري، الجمعة، وجود حراك لاتمته عقارات الدولة لمنع التجاوزات. وقال المعموري في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز، ان اللجنة ماضية في تحقيق اهدافها في الحفاظ على املاك الدولة من خلال السعي الى ترقيم واتمته كل السجلات من اجل ردع اي تجاوزات سواء اكانت سجلات المفقودة المحروقة التسجيل المجدد بالاضاف الى املاك الدولة في الخارج. واضاف، ان اللجنة تتابع تقرير الامر الديواني 50 وتقارير الجهات الرقابية الاخرى عن ملفات التجاوز على املاك الدولة وماهي الاجراءات المتخذة. واشار الى ان اللجنة حققت تقدماً لافتاً خلال الفترة الماضية من تحديد مسارات لعملها والانفتاح على الدوائر ذات العلاقة والسعي الى اجراءات شاملة لحصر بيانات عقارات الدولة ومن بينها العقارات المتجاوز عليها.