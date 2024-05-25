ريال مدريد يقترب من تمديد عقد فاسكيز

2024-05-25 09:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

اقترب نادي ريال مدريد من التوصل لاتفاق مع لوكاس فاسكيز، لتمديد فترة بقائه داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النادي الملكي، قرر تمديد عقد لوكاس فاسكيز حتى 30 حزيران 2025 على الأقل.

ويعد الجناح الإسباني، أحد أبناء الريال، وعاد للنادي بعد فترة قصيرة في إسبانيول، بقرار من المدرب رافا بينيتيز عام 2015.

ويمثل فاسكيز أهمية كبرى للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ظل قدرته على سد بعض الثغرات في الجهة اليمنى عند الغيابات.

ويجيد صاحب الـ32 عامًا اللعب في مركزي الجناح والظهير الأيمن، ما يزيد من أهميته في الفريق الملكي.

وشارك فاسكيز في 36 مباراة هذا الموسم، 28 منها في الدوري الإسباني، و8 في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8 آخرين.

وجرت العادة مؤخراً في مدريد، أن يتم تجديد عقود اللاعبين المتقدمين في العمر لمدة عام إضافي، ما يعني أن فاسكيز لن يخرج عن هذه القاعدة، على أن يتم النظر في مستقبله مع نهاية العقد القادم.

المصدر: كورة