خسائر أسبوعية لخام البصرة رغم الارتفاع العالمي

2024-05-25 09:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل خام البصرة خسائر اسبوعية، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في تعاملات نهاية الأسبوع.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 5 سنتات ليصل الى 80.19 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.74 دولار، بما يعادل 2.12%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 5 سنتات ليصل الى 83.14 دولارا، وسجل ايضا خسائر أسبوعية بلغت 3.29 دولارات او ما يعادل 3.81%.

وارتفعت أسعار النفط العالمي ، بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس الجمعة ، لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسات الماضية، لكنها سجلت خسائر أسبوعين للخامين ، وسجلت خسائر أسبوعية 2.2% لخام برنت ، بينما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 2.3 % لخام غرب تكساس الوسيط.