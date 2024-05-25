رئيس الجمهورية يتوجه إلى إيران على رأس وفد رفيع

2024-05-25 09:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية تلقته {الفرات نيوز} أن "رئيس الجمهورية غادر البلاد، متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة لتقديم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني ورفاقه خلال حادث الطائرة المأساوي".

وأضاف البيان أن "وفداً عالي المستوى رافق رئيس الجمهورية ضم عادل عبد المهدي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، والأمين العام لتحالف النهج الوطني أبو كرار الفريجي، والأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة المهندس نزار ئاميدي، وعضو مجلس النواب محمود المشهداني، وعضو مجلس النواب خالد العبيدي ، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى إضافة إلى عدد من المسؤولين".