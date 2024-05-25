2024-05-25 09:42:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن فشل الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على نفق في رفح جنوبي قطاع غزة، الجمعة، في استهداف قائد لواء حماس بالمدينة محمد شبانة. وتزامن الإعلان عن الغارة مع صور منسوبة للجيش الإسرائيلي تداولتها وسائل إعلام عبرية وحسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت خطأ صورة للإعلامي المصري محمد شبانة، باعتباره قائد […]

ظهرت المقالة الشاباك الإسرائيلي يتداول صورة إعلامي مصري على أنه “قائد لواء رفح” أولاً على ايشان.