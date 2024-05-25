2024-05-25 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (25 آيار 2024)، القاء القبض على 21 مطلوباً بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 21 متهماً ومطلوباً للقضاء بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأضافت، أن "المفارز ضبطت أيضا 7 بنادق و 16 مسدسا وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".











