الرئيس العراقي يصل طهران لتقديم التعازي

2024-05-25 10:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (25 آيار 2024)، الى طهران لتقديم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس الجمهورية وصل الى طهران يرافقه وفد عالي المستوى ضم رئيس مجلس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، والأمين العام لتحالف النهج الوطني أبو كرار الفريجي، والأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار ئاميدي، وعضو مجلس النواب محمود المشهداني، وعضو مجلس النواب خالد العبيدي ، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى إضافة إلى عدد من المسؤولين".

وكانت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه بينهم وزير الخارجية امير حسين عبد اللهيان، قد سقطت الأحد (19 آيار 2024)، في منطقة معقدة التضاريس وطقس سيء في شمال ايران، وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص كانوا في الطائرة بينهم رئيسي.

وشيعت ايران الثلاثاء، (21 آيار 2024) جثامين الضحايا فيما أقيم الاثنين الماضي في طهران التشييع الرسمي بعد الصلاة على الجنائز قبل ان توارى الثرى.