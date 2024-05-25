2024-05-25 10:12:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع- صفات العزاويأكد محافظ الديوانية، عباس شعيل الزاملي، وجود خطط حكومية لتأهيل وإضافة أبنية وردهات في مستشفى الديوانية التعليمي، فيما أشار إلى إدراج عدد من المشاريع الصحية ضمن موازنة المحافظة لعام 2024.وقال الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت: إنه "تم وضع خطة تطويرية شاملة للمؤسسات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، تتضمن تأهيل وإضافة أبنية وردهات جديدة في مستشفيات المحافظة".وأضاف أن "الحكومة المحلية تسعى للارتقاء ورفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، من خلال إدراج عدد من المشاريع الصحية ضمن موازنة المحافظة لعام 2024"، مشيراً أن "إدارة المحافظة لا تسمح بتدخل أي جهة من الجهات في عمل المؤسسات الصحية".بدورها، أشارت رئيسة لجنة الصحة بمجلس المحافظة، سندس الموسوي، أن "اللجنة تتابع وبشكل مباشر الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية للمواطنين".من جانبه، قال مدير عام صحة الديوانية، عامر محسن الخزعلي: إن "البناية التي أضيفت في مستشفى الديوانية التعليمي هي وفق المعايير الدولية الخاضعة للسيطرة النوعية، ومجهزة بأجهزة طبية متطورة ومن مناشئ عالمية رصينة".وأوضح الخزعلي، أن "البناية تستقبل مرضى العجز التنفسي والحوادث والحالات الطارئة، وهي بسعة 32 سريراً وموزعة على ردهتين للنساء والرجال، بالإضافة إلى وحدة المختبرات وقاعة للمحاضرات وغرف خاصة للأطباء والممرضين".