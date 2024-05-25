2024-05-25 10:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، أن وفداً وزارياً توجه إلى محافظة البصرة للوقوف على أعمال اللجنة الفرعية للامتحانات.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لتوجيهات وزير التربية الرامية الى ضمان انسيابية العملية الامتحانية للدراسة المتوسطة توجه مدير عام المناهج رياض العمري والوفد المرافق له الى محافظة البصرة للاطلاع على واقع عمل اللجنة الفرعية".وأضاف البيان، أن "العمري التقى مدير عام التربية عبد الحسين سلمان عبد الحسن والعاملين على سير الامتحانات، حيث تم النقاش بشأن جدول الخفارات اليومية وطرق حفظ الاسئلة ومدى جاهزية المراكز لباقي الامتحانات، حرصاً على مجهود الطلبة الدراسي وحفاظا على ديمومة وشفافية الأداء داخل المؤسسات التربوية".