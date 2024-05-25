ما حقيقة تخصيص أراضي لأعضاء مجلس محافظة بغداد؟

2024-05-25 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انتشرت في الايام الاخيرة أنباء تشير الى تخصيص قطع أراضي في مناطق مميزة لأعضاء مجلس محافظة بغداد، ما أدى الى ردود أفعال غاضبة من الشارع العراقي، خصوصاً وأن عمل المجلس الحالي بدأ قبل أقل من أربعة أشهر فقط. لكن عضو مجلس محافظة بغداد، عامر داوود الفيلي، قال إن ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحاً. وأضاف عامر داوود الفيلي: هنالك في المجلس موظفين، وحسب القانون تخصص لموظفي الدولة قطع اراض من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، مبيناً أن هنالك لجنة من الموظفين تتألف من عدة أشخاص تتابع الموضوع، وأن هذه الأراضي للموظفين في المجلس وليست لأعضاء المجلس. وأكد أن القانون وتعليمات الدولة يتم تطبيقهما على أي شخص، وما أشيع من وجود كتاب بتخصيص الأراضي لأعضاء المجلس هو غير صحيح، لافتاً الى أن أغلب الكتل في المجلس تبروا من ذلك، ولا يوجد عضو مجلس محافظة لا تطبق عليه تعليمات الدولة. في السياق، قدّم رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، رائد حميد الهماش، انسحابه من رئاسة لجنة موضوع البحث عن تخصيص أراضي سكنية. بحسب وثيقة صادرة عن رائد حميد الهماش، معنونة الى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن المقترح من أعضاء مجلس المحافظة هو تخصيص قطع أراضي لموظفي مجلس محافظة بغداد، بعد مطالبة الموظفين بها اكمالاً لاجراءات سابقة تم العمل فيها بدورة مجلس محافظة بغداد لسنة 2014.